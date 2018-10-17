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17 октября 201821:35 Денис Давыдов

Путин покатал ас-Сиси на "Кортеже": Москва и Каир переходят к совместным проектам

Слова сочувствия прозвучали и из уст президента Египта, который находится в России с официальным визитом. Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал пострадавшим в керченском колледже скорейшего выздоровления. В Сочи 17 октября прошли российско-египетские переговоры на высшем уровне. Их итогом стало подписание Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Одна из центральных тем встречи — взаимодействие в экономике, в том числе, возобновление чартеров на курорты Красного моря.

События в Крыму не могли не сказаться на рабочем графике президента. В Сочи готовились к началу переговоров на высшем уровне, когда пришли первые сообщения о взрыве и выстрелах в Керчи. Принимая президента Египта, Владимир Путин весь день оставался на связи с ФСБ.

"Только что президент Египта ждал, пока президент разговаривал с Бортниковым, получал последнюю информацию", — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Абдель Фаттах ас-Сиси, разумеется, тоже о трагедии знает. Его речь начинается с соболезнований.

"Господин президент, позвольте выразить искренние соболезнования российскому народу, семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", — начал свою речь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Говоря о переговорах, гость назовет их теплыми. Такими они и были в прямом и переносном смысле слова: в Сочи бархатный сезон.

Для переговоров российского и египетского президентов в санатории "Русь" выделена "Сигарная комната", хотя ни Путин, ни ас-Сиси не курят. В здоровом русле развиваются отношения и между двумя столицами.

"Все делаем для диверсификации наших связей, так и получается. Они носят весьма разнообразный характер. Здесь и сельское хозяйство, и промышленность, и оборудование, и машины. У нас крупные проекты есть", — перечисляет Владимир Путин.

Проекты современные способны затмить успехи советского времени. Выдающееся сооружение ХХ века — построенная советскими инженерами Асуанская плотина, перекрывшая капризный Нил. Благодаря грандиозному проекту, фермеры забыли о засухе и наводнениях, по сей день снимают по три урожая в год.

Сейчас Россия готова реализовать еще более масштабный проект — Росатом построит первую АЭС в Египте. Контракт — на 60 миллиардов долларов.

"Определяющим годом будет 2020-й, когда мы должны получить все лицензии, в том числе и ядерную, и непосредственно выйти на объект для полномасштабной стройки. В частности, первый бетон также запланирован на 2020 год", — поясняет генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв.

На берегу Суэцкого канала запланирована еще одна стройка — промышленно-логистической зоны, где будут производить фармпрепараты, машины, перерабатывать лес.

"Плюс те работы, которые будут связаны со строительством атомной электростанции. Мы совместно с Росатомом, коллегами из Египта, часть оборудования, компонентов, учитывая эту зону, будем производить именно там", — добавляет министр российской промышленности и торговли Денис Мантуров.

Об успехе переговоров египетская делегация рассказывает своим журналистам. Президенты подписали Договор о партнерстве.

Президент ас-Сиси связывает большие надежды с промышленной зоной и с первой египетской АЭС.

"Считаю, что эти проекты создадут качественный скачек в отношениях между нашими странами и выведут сотрудничество из этапа простого товарообмена на этап совместного производства", — подчеркнул президент Египта Абдель ас-Сиси.

Среди челнов делегаций министры обороны. Военное сотрудничество — тоже один из ключевых аспектов переговоров. Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Сирии.

"Особого внимания требует положение дел в провинции Идлиб, где в зоне деэскалации скопилось значительное число боевиков. Есть опасность их расползания в соседние государства. Одновременно важно предпринять коллективные усилия для восстановления экономики Сирии для создания благоприятных условий с целью возвращения беженцев", — рассказывает Владимир Путин.

Тема, волнующая многих жителей обеих стран, это возобновление чартерных рейсов из России на египетские курорты. Уже три года как нет сообщения. В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде без россиян пустуют гостиницы.

"Наши египетские друзья делают все необходимое для того, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам", — констатирует Владимир Путин.

После переговоров Владимир Путин и Фаттах ас-Сиси вместе садятся в новый отечественный автомобиль российского президента. Они едут на сочинский автодром, где гостю демонстрируют линейку "Аурусов": лимузин, минивэн, седан. И вот уже Владимир Путин сам садится за руль одной из машин.

Российский лидер прокатил гостя по сочинскому автодрому.

Пока новинка есть только в президентском гараже, но с будущего года модели Aurus поступят в широкую продажу.

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