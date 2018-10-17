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Дело саудовского журналиста 52 минуты назад

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17 октября 201820:51 Виталий Кармазин

СМИ: саудовские спецслужбы пытали Хашогги под музыку

Саудовского журналиста Джамаля Хашогги могли пытать и убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Причем при допросе присутствовал генеральный консул. В распоряжении турецких СМИ оказалась аудиозапись допроса и пыток пропавшего без вести. На записи якобы различим голос генконсула Саудовской Аравии, принимавшего участие в экзекуции.

Каждый день все больше шокирующих подробностей гибели Джамаля Хашогги. Журналисты выяснили, что свою жертву убийцы пытали с помощью медицинской пилы. Весь процесс издевательств и последующего убийства занял 7 минут.

Британское издание Mirror сообщило, что все началось в кабинете консула: на журналиста якобы напали сотрудники саудовских спецслужб, выволокли в соседний кабинет и повалили на стол, где вкололи жертве неизвестное вещество. Как пишет газета Yeni Safak, турецкие спецслужбы обладают записью, на которой слышно, как консул Мухаммад Аль-Атаиби попросил совершать убийство вне стен здания. Диалог был таким:

"Делайте это снаружи! Из-за вас у меня будут проблемы!" – просит консул.
"Заткнись, если хочешь жить, когда вернешься в Саудовскую Аравию!" – отвечают убийцы.

Сегодня в СМИ появились сканированные копии паспортов предполагаемых убийц. Судя по фото, подозреваемые — граждане Саудовской Аравии. The New York Times сообщает, что четверо из сотрудников саудовских спецслужб связаны с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Якобы работали в его охране. Один из них даже попал на фото вместе с принцем. Пятый человек, предположительно, участвовавший в расправе над Хашогги, — Салах Мухаммед Аль-Тубаиги. Он глава судебно-медицинской экспертизы в департаменте безопасности Саудовской Аравии. По данным Mirror, судмедэксперт лично расчленил тело журналиста.

"Источник заявил, что мистер Тубаиги слушал музыку в своих наушниках, когда разрезал тело еще дышавшего Хашогги. Своим сообщникам он посоветовал сделать то же самое," – пишет издание.

Затем от останков журналиста попытались избавиться. То ли растворили их в кислоте (в консульстве уже найдены следы химических веществ), то ли закопали их в саду резиденции консула.

Шокирующая деталь: через 12 дней после убийства Хашогги, консул устроил пикник на заднем дворе своего особняка и жарил шашлыки в саду, где по некоторым данным могут быть спрятаны останки журналиста. Об этом нам рассказал один из русскоговорящих официантов ближайшего ресторана.

Накануне консул Мухаммед аль-Атаиби сбежал. СМИ пишут, что он был уволен и задержан в самой Саудовской Аравии. Крупные компании отказались от участия в инвестиционном форуме Саудитов "Давос в пустыне". На форум отказалась ехать и глава МВФ Кристин Лагард. Зато Госсекретарь США Майкл Помпео уже встретился с королем Саудовской Аравии и сегодня провел переговоры с президентом Турции в Анкаре. Помпео ограничился одобрением Саудовской Аравии за участие в совместном расследовании. Эта позиция американских властей удивляет даже западных журналистов, которые в открытую пишут, что администрация США и лично Трамп фактически защищают Саудитов. Кроме того, Washington Post обвинил Помпео, что вместо жестких действий он якобы подсказал Саудовской Аравии, как выйти из кризиса. Уже появилась неподтвержденная пока информация, что Саудовская Аравия вскоре заявит: убийство Хашогги организовал вышедший из-под контроля генерал с двумя звездами на погонах.

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