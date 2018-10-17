Прокуратура доказала причастность Саакашвили к убийству оппозиционера Патаркацишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году санкционировал убийство одного из самых богатых людей страны — бизнесмена и оппозиционера Бадри Патаркацишвили. С таким заявлением выступила грузинская прокуратура. Саакашвили, объявленный на родине в розыск еще 4 года назад, ответил через соцсети обвинениями в адрес своих оппонентов. Но прокуратура представила доказательства его причастности к покушению и даже план убийства, которое хотели замаскировать под естественную смерть.

То, что беглый экс-президент Грузии Саакашвили дал добро на убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили теперь не слухи, а официальная версия главной прокуратуры Грузии. Следователям удалось задержать бывших чиновников МВД.

"Прокуратура Грузии раскрыла факт подготовки убийства Бадри Патаркацишвили. На основании выданного судом постановления, по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства при отягчающих обстоятельствах, задержаны трое бывших чиновников тбилисского главного управления Департамента конституционной безопасности. Один из подозреваемых подтверждает, что подготовка убийства санкционирована тогдашним президентом Грузии Саакашвили, поскольку Бадри Патаркацишвили являлся оппонентом и главным врагом правительства Саакашвили. Согласно записям также установлено, что убийство должно быть выполнено Департаментом конституционной безопасности Грузии", — заявил заместитель начальника департамента по связям с общественностью прокуратуры Грузии Кока Кацитадзе.

Еще один фигурант дела Георгий Дгебуадзе — в розыске. Аудиозапись его разговора с сотрудником охраны Бадри Патаркацишвили — среди основных улик:

- Нам нужна твоя помощь. Вопрос уже решен на уровне Саакашвили. Но об этом знаешь только ты и я. И не слова никому, а то потеряешь голову.

- Да, что ты говоришь?!

- Считай, что работаешь там временно. О твоей работе я позабочусь, чтобы у тебя была бы хорошо оплачиваемая работа. Вопрос в том, что ты сможешь сделать? Что ты сможешь сделать изнутри, какую информацию сможешь предоставить. В первую очередь, нас интересуют повара и система охраны.

- Ну, знаю, не знаю. Боюсь я.

- Не бойся, я гарантирую, что проблем у тебя не будет. Об этом знают только двое: я и ты. Если просочится информация, то просочится либо от тебя, либо от меня. Мне дали задание выполнить эту работу в отношении Бадри.

Из аудиозаписи следует, что способы убийства рассматривались разные — в частности, отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти. И как в детективном романе официальная причина смерти одного из богатейших людей Грузии — ишемическая болезнь сердца. Бадри Патаркацишвили внезапно скончался в своем доме недалеко от Лондона в феврале 2008 года. В тот момент, когда вся Грузия обсуждала его возвращение в большую политику, оппонирование президенту Саакашвили, планы по созданию партии и намерение участвовать в выборах главы государства. Сам Саакашвили все обвинения, конечно, отвергает.

"Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября", — ответил Саакашвили.

Однако люди, хорошо знающие криминально-политические нравы эпохи Саакашвили, не сомневаются в выводах следствия. "Я лично ни на секунду не сомневаюсь, что инициатива была Саакашвили, он сам решил и сам приказал тем исполнителям, которые занимали видные посты в силовых структурах, а на деле были исполнителями-убийцами, готовыми выполнить любое самое преступное задание Саакашвили. Мы помним откровенное заявление Окруашвили, перешедшего с поста министра обороны в оппозицию, что Саакашвили его вызвал и поручал его взорвать машину вместе с Бадри Патаркацишвили", — говорит руководитель Института стратегии управления, начальник шлсударственной канцелярии правительства Грузии (2003-2008 гг.) Петре Мамрадзе.

О намерении Саакашвили устранить политического конкурента заявлял и бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который позднее и сам оказался за решеткой.

"Саакашвили сказал мне, что надо убить Бадри Патаркацишвили. Он сказал мне, как конкретно все должно было произойти. Он должен был быть взорван как президент Ливана в собственной машине. Я понял, что это западня, следующим был бы я", — рассказал министр обороны Грузии (2004-2006 гг.) Ираклий Окруашвили.

Это уже не первый случай, когда Саакашвили обвиняют в устранении политических оппонентов. В 2005 году таинственная гибель Зураба Жвании: премьер якобы отравился угарным газом из-за неисправности обогревателя, но и 13 лет спустя многое в этой истории остается непонятным. И хотя, сегодняшнее заявления прокуратуры Грузии еще не опровергает выводы британских полицейских по делу Патаркацишвили, но вполне согласуется с тем, какими методами Саакашвили мог расправляться со своими политическими противниками. И как в тюрьмах выбивались нужные показания.

Задержанным теперь грозит от 16 до 20 лет тюрьмы. Следствие еще продолжается. И возможно, в деле появятся и новые откровения.