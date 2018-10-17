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Редактирование ДНК человека и животных 5 минут назад

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17 октября 201821:36 Александр Евстигнеев

Последнее искушение человечества: мир взбудоражен предсказаниями Стивена Хокинга

В Британии вышла книга, всколыхнувшее все научное сообщество задолго до публикации. Это "Короткие ответы на серьезные вопросы" знаменитого физика Стивена Хокинга, где он предрекает появление в будущем целой расы генно-модифицированных людей со сверхспособностями. Хокинг опасался, что богатые будут бесконтрольно редактировать свои ДНК, наподобие сегодняшних пластических операций, а бедные в мире суперлюдей попросту не выживут.

Подправить гены — уже не фантастика. Потенциальная возможность редактировать геном человека у ученых есть. Благо, но ограниченное. Никто пока не может предсказать побочные эффекты.

"Сейчас есть разные технологии редактирования генома, но все они недостаточно отработаны, недостаточно точны. И нет ни одной технологии, которая бы применялась в медицине", — подчеркивает сотрудник института общей генетики РАН Валерий Ильинский.

С этим ученые обещают справиться за пять-десять лет. Важнее — вопрос этики. Гуру фундаментальной науки Стивен Хокинг перед смертью предостерег: через гены вы научитесь модифицировать интеллект и даже инстинкты. Это будет последнее искушение человечества.

"Как только появятся "суперлюди", появятся и политические проблемы, связанные с "неулучшенными" людьми, не способными к конкуренции. Предположительно, они вымрут или утратят важность. Их место займет раса созданий, которые будут постоянно себя улучшать", — предрекал Стивен Хокинг.

Михаил улучшает себя из года в год. Ему почти 50 лет, но выглядит он потрясающе. Денег не жалко. Если бы речь шла о редактуре ДНК — тем более.

"Думаю, что, наверное, да. Нужно просто проникнуться этим", — готов к ДНК-улучшениям Михаил.

Но взрослых генетики улучшить не могут — только эмбрионы. Однако корректировать будущего человека сейчас запрещено в принципе во всем мире, кроме Великобритании. Там предлагают все это просто лицензировать.

- Польза будет невероятная, если представить, сколько научных исследований эта технология поможет продвинуть вперед.

Удивительно, что звучит этот призыв именно в пуританской Англии. Мнение православной церкви: этично только то, что используется для лечения генетических заболеваний.

"Если мы ставим цель — выведение сверхчеловека или человека, которые будет обладать какими-то особыми свойствами, то необходим самоконтроль. Любое научное знание, любая технология, она неотделима от ответственности", — предупреждает руководитель православного медико-просветительского центра "Жизнь" Максим Обухов.

Ученые разделились на два лагеря. Одни призывают остановить эксперименты с вмешательством в ДНК человека. Другие напоминают: тридцать лет назад даже ЭКО считали аморальным. Теперь расскажите об этом тысячам рожденных детей.

"Ученому вообще ничего нельзя запретить. Конечно, будут эти исследования идти. То, что их можно каким-то образом слегка ограничить: да, мы их ограничиваем в наших государственных учреждениях. Но существуют некие частные лаборатории, частные интересы", — поясняет академик РАН Валерий Сергиенко.

Исход спора, а может быть и судьбы человечества, зависит от того, насколько чистыми будут руки, проводящие эксперименты.

Все же большинство экспертов, футурологов сходятся во мнении: общество защитит само себя. Как мы сейчас не можем просто так взять и зайти в генетическую лабораторию, так же и технологиям редактирования генома не дадут выйти за ее пределы для бесконтрольного использования всеми желающими.

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