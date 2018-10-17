Футболист "Барселоны" Видаль оштрафован на 800 тысяч евро за удар бутылкой по голове

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Чили Артуро Видаль решением мюнхенского суда был оштрафован на 800 тысяч евро за потасовку, устроенную в одном из ночных клубов Мюнхена. Ему грозило до десяти лет тюремного заключения.

Инцидент произошел в 2017 году, когда чилийский футболист являлся игроком "Баварии". В результате потасовки Видаль нанес одному из участников драки удар бутылкой по голове, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на TZ. Сам потерпевший получил черепно-мозговую травму и позже признался, что после конфликта перед ним никто не извинился.

Решение было вынесено Видалю заочно, потому что хавбек в данный момент находится в расположении национальной сборной Чили. Южноамериканская команда проводила товарищеский поединок против сборной Мексики, одержав минимальную победу со счетом 1:0.