Мэйвезер-младший: бой состоится, если Хабиб докажет свой профессионализм

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший принял вызов действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова об очном бое. Однако при этом 12-кратный чемпион мира в пяти весовых категориях поставил несколько условий россиянину.

"О да, мы будем драться! Я сам себе босс. Не могу говорить за Хабиба, но за себя скажу: мы можем организовать этот бой, — приводит слова Мэйвезера-младшего Чемпионат.Com со ссылкой на TMZ. – Он бросил мне вызов, поэтому пусть вливается в мой мир бокса".

"Но я ожидаю гонорара, превышающего тот, что был в бое против Конора Макгрегора, на сто миллионов долларов. Место боя? Исключительно Лас-Вегас. Однако Хабибу нужно доказать свое профессиональное поведение, как снаружи, так и внутри ринга".

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов предложил Флойду Мэйвезеру-младшему провести очный бой. Россиянин мотивировал свое решение тем, что оба являются непобедимыми в своих организациях (50-0 у Флойда, 27-0 – у Хабиба).