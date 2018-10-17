Аксенов: преступник в Керчи действовал один

Преступник, устроивший стрельбу в керченском колледже, действовал один. У него нашли помповое ружье и 150 патронов к нему. Кроме того, он сам изготовил бомбу и привел ее в действие. Были у нападавшего сообщники или нет, следствие выясняет, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".

Также правоохранительные органы полуострова пытаются узнать, что толкнуло на массовое убийство 18-летнего студента четвертого курса этого же колледжа Владислава Рослякова. Именно его подозревают в нападении. Сам преступник покончил с собой, добавил Аксенов.

С завтрашнего дня у каждой из 21 школы Керчи будут дежурить два сотрудника Росгвардии, пообещал глава Республики.

Напомним, сегодня в политехническом колледже Керчи гремели взрывы и выстрелы. Нападавший заложил самодельную бомбу в столовой учебного заведения. После того, как она сработала и включилась пожарная сирена, преступник открыл огонь по ученикам и преподавателям из помпового ружья.

По последним данным, погибли 19 человек, еще 52 получили ранения. Жертв могло быть и больше: в вещах Рослякова нашли еще одно самодельное устройство, которое обезвредили саперы.