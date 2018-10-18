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Геология и науки о Земле 2 часа назад
Голос Антарктиды: учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
Учёные сравнивают звуки, издаваемые шельфовым ледником Росса в Антарктиде, с пением, но на самом деле эти "завывания" вполне могли бы стать саундтреком к фильму ужасов.
Речь о крупнейшем шельфовом (то есть плавучем) леднике на Белом континенте, его площадь составляет 487 тысяч квадратных километров – чуть меньше территории Франции. Протяжённость ледника Росса с юга на север составляет около 850 километров, а с востока на запад – около 800 километров.
Специалисты давно наблюдают за этим ледником и за процессом его разрушения. Дело в том, что массивные глыбы могут внезапно откалываться от огромных ледников. При этом повышается уровень моря, а некоторые куски шельфового льда превращаются в айсберги.
Чтобы лучше исследовать физические свойства ледника Росса, учёные из Университета Колорадо установили 34 высокочувствительных сейсмических датчика под его снежным покровом (он называется фирн). С их помощью специалисты отслеживали колебания ледника и изучали его структурные особенности на протяжении более двух лет.
Авторы работы поясняют в пресс-релизе, что в некоторых местах толщина фирна может достигать нескольких метров. Слой снега препятствует нагреванию и таянию льда даже в современных условиях постоянного роста температур.
Однако, когда в 2017 году команда закончила сбор данных и приступила к их обработке, то заметила нечто странное: "снежная шуба" (как назвали её исследователи) на поверхности ледника вибрировала из-за воздействия ветров.
Последние создавали целый набор сейсмических "тонов", заставляя снежный покров то завывать, то грохотать, подобно гигантскому барабану.
Специалисты выяснили, что высота сейсмического шума изменялась в зависимости от погодных условий. В частности, вибрации льда изменяли частоту во время сильных штормов, которые влияли на структуру "снежной шубы". Также при росте или падении температур менялась скорость прохождения сейсмических волн по снегу.
Отмечается, что "поёт" ледник почти непрерывно, однако из-за низких частот человеческий слух не различит это гул. И всё же на видео ниже его услышать можно. Для этого учёные ускорили запись в 1200 раз.
Соавтор исследования геофизик Жюльен Шапу (Julien Chaput) сравнивает это явление с игрой на флейте: подобно тому как музыкант играет на инструменте, дуя в разные отверстия, природа "играет" на леднике, изменяя скорость ветра и встречая разную топографию поверхности. Правда, в данном случае к воздействиям ветров добавляется ещё один фактор – температурный.
"Это, по сути, два воздействия, которые мы можем наблюдать", — говорит Шапу.
По мнению его команды, изучение подобных вибраций в режиме реального времени позволяет получить представление о том, как ледник реагирует на изменение климатических условий. Эти данные могут, к примеру, указывать на формирование новых пластов и образование трещин, а также помогать учёным контролировать процессы разрушения ледяных глыб.
"Таяние фирна считается одним из важнейших факторов дестабилизации шельфового ледника, которое ускоряет поток льда в океан", — пояснил Шапу в интервью сайту Gizmodo.
Новый метод наблюдения за ледниками пригодится не только гляциологам, но и экологам, которые занимаются моделированием возможных последствий климатических изменений.
Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.
К слову, ранее геологи выяснили, что под шельфовым ледником Росса на дне моря может находиться самая высокая концентрация вулканов в мире.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что в тёплых пещерах под ледниками Антарктиды процветает жизнь, и о невероятном температурном рекорде, зафиксированном на Белом континенте.
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