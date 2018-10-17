Дарья Касаткина вышла в третий круг Кубка Кремля, где сыграет с Павлюченковой

На московских кортах продолжается престижный теннисный турнир Кубок Кремля. Во втором круге женской сетки соревнований первая ракетка России Дарья Касаткина добилась непростой победы над француженкой Ализе Корне.

Занимающая 14-ю строчку мирового рейтинга Касаткина праздновала успех по итогам трех сетов: первую партию она проиграла со счетом 3:6, но вторую и третью оставила за собой (7:5, 6:4), одержав волевую победу и в матче. Поединок продолжался 2 часа 24 минуты.

В четвертьфинале Касаткина, имеющая шестой номер посева на Кубке Кремля, встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая накануне обыграла гречанку Валетини Грамматикопулу.

Игра состоится 18-го октября.