Керченская бойня. Хроника событий

После встречи с египетским коллегой в Сочи Владимир Путин обратился к семьям погибших. И пообещал сделать все возможное для того, чтобы пострадавшие как можно скорее встали на ноги. Спасатели сработали оперативно: при первых же сообщениях из Крыма, туда вылетел cпецборт МЧС. Доставили в Керчь более двадцати высококвалифицированных врачей и медицинские модули, а также пятерых психологов. Они беседуют с родственниками раненых и убитых: многие в шоке.

В 11:50 первые расчеты спасателей и кареты скорой помощи подъезжают к колледжу. Из здания еще до приезда специалистов очевидцы своими силами выносят пострадавших. Первая версия: взрыв газового баллона в столовой учебного заведения. Камера видеонаблюдения, установленная недалеко от колледжа, записала звук взрыва.

Уже через несколько минут начинают появляться страшные подробности: в здании помимо взрыва была еще и стрельба. Множество убитых именно от огнестрельных ранений, говорят очевидцы. Появляется еще одна, неофициальная, но оттого не менее страшная версия: попытка захвата здания и заложников вооруженными людьми. Директор колледжа в момент трагедии была вне здания, но она уже знает о том, что в здании погибли помимо учеников еще и учителя.

Подробности появляются прямо по ходу эвакуации раненых. Сергей, который находился рядом с колледжем в момент взрыва, рассказывает о том ужасе, который увидел своими глазами.

"Увозили на общественном транспорте, увозили на маршрутках и автобусах, в скорых по два по три человека увозили. Я видел людей без рук и ног", — вспоминает очевидец.

Следственный комитет уже возбудил дело по статье "террористический акт". Тем временем появляются новые и новые подробности. Не по себе становится и от аудиосообщений пострадавших родственникам:

"Вика у нас взорвали политех. Мы начали бежать, прыгать через забор, я расцарапала руку. Ты понимаешь, там стреляли, дети просто лежали. Я не могу держаться, мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и не шевелилась больше. Я видела, как пацаны падали, и кровь разлеталась просто."

Позже появляется информация о том, что открыл стрельбу один из учеников колледжа, студент-химик четвертого курса. Он же привел в действие и взрывное устройство, которое, по предварительным данным, было начинено поражающими элементами. Позже поступила информация, что сам он покончил с собой, не выходя из здания учебного заведения. СК переквалифицирует дело с «теракта» на «массовое убийство». Глава Крыма Сергей Аксенов подтверждает: стрелял именно ученик.

Стоит сказать, что все службы сработали оперативно. Спасатели, медики, да и сами крымчане не остались равнодушными. Всех пострадавших доставили в городскую больницу города Керчь. Состояние некоторых медики оценивают, как тяжелое.