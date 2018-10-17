"Там закрыто!": студенты сняли на видео спасение из колледжа во время стрельбы

Группе учащихся и их преподавателям удалось выбраться из Керченского политехнического колледжа, в то время четверокурсник Владислав Росляков с помповым ружьем в руках продолжал "охоту" на других студентов. Девочки сняли свое спасение на видео.

Произведенное в Турции помповое ружье Hatsan Escort 12-го калибра 18-летний Росляков приобрел 8 сентября. Пронести его и два рюкзака с самодельными взрывными устройствами в здание ему, судя по всему, удалось благодаря толкотне на входе — вахтер могла не обратить внимания на предупреждающий сигнал новой рамки металлоискателя. Поднявшись на второй этаж, чуравшийся общения с другими студентами четверокурсник открыл огонь на поражение.

На кадрах видно студентов, спасающихся бегством по лестнице, на которой лежат раненые и убитые, на заднем плане гремят выстрелы.

"Давайте туда! Там закрыто! Там можно через окно вылезти", — выбирают пути к отступлению девочки и их преподаватель.

В конце концов они разделились: студентки спустились вниз и выбрались наружу через окно, после чего бросились к прохожим с просьбами о помощи. Произошло это до взрыва в столовой или после, остается неизвестным.

Второе взрывное устройство, которое по счастью не сработало, оперативники обнаружили в библиотеке, рядом с телом Рослякова — молодой человек свел счеты с жизнью после устроенной бойни, жертвами которой стали 19 человек, еще 52 получили ранения.

По словам его одногруппника, Владислав на протяжении трех лет ходил на занятия со штык-ножом и несколько раз разбрызгивал перцовый газ из баллончика, однако в остальном он не проявлял ни жестокости, ни склонности к суициду.