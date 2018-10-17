Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 октября 201822:27

Российские керлингисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

Global Look Press

Сборная России по керлингу потерпела первое поражение на проходящем в канадском Келоуне чемпионате мира среди смешанных команд. Победная серия россиян оборвалась на седьмом матче, в котором они проиграла сборной Финляндии.

Российская команда в лице скипа Александра Еремина, Анастасии Москалевой, Даниила Горячева и Марии Комаровой завершила встречу со счетом 4:5. Однако даже это поражение не лишило керлингистов сборной России лидерства в турнирной таблице.

В заключительном туре чемпионата мира россияне сыграют с представителями сборной Нидерландов – одним из аутсайдеров турнира, одержавшей лишь одну победу. Поединок состоится 18-го октября.

Сейчас

21:25

Аксенов: преступник в Керчи действовал один

18:43

НАК: в керченском колледже найдено и обезврежено второе взрывное устройство

17:04

Керчь: число погибших выросло до 19

16:50

Самолет с Меланией Трамп на борту задымился и вынужденно сел

16:17

Саудовский консул в Стамбуле снят с поста. Начато расследование

15:45

СК: расстрел в колледже устроил 18-летний студент 4-го курса

15:40

Дело о бойне в Керчи переквалифицировано с "Теракта" на "Убийство"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Керченская бойня. Хроника событий

Керченская бойня. Хроника событий

43 минуты назад
"Там закрыто!": студенты сняли на видео спасение из колледжа во время стрельбы

"Там закрыто!": студенты сняли на видео спасение из колледжа во время стрельбы

1 час назад
СМИ: саудовские спецслужбы пытали Хашогги под музыку

СМИ: саудовские спецслужбы пытали Хашогги под музыку

2 часа назад
Медведев считает американские санкции объявлением торговой войны

Медведев считает американские санкции объявлением торговой войны

57 минут назад
Порошенко и Меркель выразили соболезнования семьям погибших в Керчи

Порошенко и Меркель выразили соболезнования семьям погибших в Керчи

1 час назад
Не только американская история. В "Прямом эфире" - о расстреле в колледже Керчи

Не только американская история. В "Прямом эфире" - о расстреле в колледже Керчи

4 часа назад
Президенты России и Египта обсудили возобновление полетов на курорты Красного моря

Президенты России и Египта обсудили возобновление полетов на курорты Красного моря

5 часов назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
Аксенов: преступник в Керчи действовал один

Аксенов: преступник в Керчи действовал один

1 час назад
Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

8 часов назад
Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

9 часов назад
Мать керченского убийцы спасала истекающих кровью студентов

Мать керченского убийцы спасала истекающих кровью студентов

4 часа назад
От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

15 часов назад
Диспетчеризация корпоративного транспорта

Диспетчеризация корпоративного транспорта

10 часов назад
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

10 часов назад
Последнее искушение человечества: мир взбудоражен предсказаниями Стивена Хокинга

Последнее искушение человечества: мир взбудоражен предсказаниями Стивена Хокинга

1 час назад
Путин покатал ас-Сиси на "Кортеже": Москва и Каир переходят к совместным проектам

Путин покатал ас-Сиси на "Кортеже": Москва и Каир переходят к совместным проектам

1 час назад
Прокуратура доказала причастность Саакашвили к убийству оппозиционера Патаркацишвили

Прокуратура доказала причастность Саакашвили к убийству оппозиционера Патаркацишвили

2 часа назад
Интернет-пользователи выбрали самую красивую стюардессу в мире

Интернет-пользователи выбрали самую красивую стюардессу в мире

2 часа назад
Павел Дуров раскритиковал алчность Facebook и "дырявость" WhatsApp

Павел Дуров раскритиковал алчность Facebook и "дырявость" WhatsApp

3 часа назад
НАК: в керченском колледже найдено и обезврежено второе взрывное устройство

НАК: в керченском колледже найдено и обезврежено второе взрывное устройство

3 часа назад
Учился на электромонтажника, интересовался маньяками. Знакомые о керченском убийце

Учился на электромонтажника, интересовался маньяками. Знакомые о керченском убийце

3 часа назад
Колумбийские футболисты подрались, не поделив право на пробитие пенальти

Колумбийские футболисты подрались, не поделив право на пробитие пенальти

4 часа назад
Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру

Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру

5 часов назад
Мосгорсуд признал законным выход из СИЗО сестер Хачатурян

Мосгорсуд признал законным выход из СИЗО сестер Хачатурян

5 часов назад
Британец научил своего кота разговаривать

Британец научил своего кота разговаривать

5 часов назад
В Госдуме готовят очередные "антипиратские" поправки

В Госдуме готовят очередные "антипиратские" поправки

5 часов назад
Самолет с Меланией Трамп на борту задымился и вынужденно сел

Самолет с Меланией Трамп на борту задымился и вынужденно сел

6 часов назад
"По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы

"По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы

6 часов назад
Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

6 часов назад
Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

6 часов назад
Twitter начал банить пользователей за игровой мем

Twitter начал банить пользователей за игровой мем

6 часов назад
"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

6 часов назад
Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

6 часов назад
СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

7 часов назад
Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

Официальным представителем Росгвардии стал генерал Грибакин

8 часов назад
Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

Взрыв в колледже: в Керчи открылась горячая линяя

8 часов назад
Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

Bloomberg сообщил, что в России нет гособлигаций США. Оказалось, что их на 14 миллиардов

9 часов назад
Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

9 часов назад
В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

В Москве на взятке попался вице-премьер правительства Крыма

10 часов назад
Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

10 часов назад
Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

12 часов назад
Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

Классических рисованных принцесс Disney не узнать в компьютерной 3D-версии

12 часов назад
Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

13 часов назад
Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

13 часов назад
Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволен

13 часов назад
В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

В Москве из Mercedes S 500 украли часы стоимостью три миллиона

13 часов назад
Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC

15 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35
Мужчина съел мозг белки и умер

Мужчина съел мозг белки и умер

11 часов назад