Российские керлингисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

Сборная России по керлингу потерпела первое поражение на проходящем в канадском Келоуне чемпионате мира среди смешанных команд. Победная серия россиян оборвалась на седьмом матче, в котором они проиграла сборной Финляндии.

Российская команда в лице скипа Александра Еремина, Анастасии Москалевой, Даниила Горячева и Марии Комаровой завершила встречу со счетом 4:5. Однако даже это поражение не лишило керлингистов сборной России лидерства в турнирной таблице.

В заключительном туре чемпионата мира россияне сыграют с представителями сборной Нидерландов – одним из аутсайдеров турнира, одержавшей лишь одну победу. Поединок состоится 18-го октября.