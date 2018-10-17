Баскетбольные еврокубки: "Химки" уступают "Фенербахче", "Локо" громит "Тофаш"

В континентальной Европе состоялся ряд матчей еврокубков, в которых выступали российские клубы. Подмосковные "Химки" в Турции встречались с "Фенербахче" в рамках престижного клубного турнира Евролига и потерпели поражение.

Встреча между соперниками завершилась со счетом 85:93 не в пользу клуба из Подмосковья. Самым результативным баскетболистом "Химок" стал Алексей Швед, который набрал 26 очков. Это поражение стало для химчан вторым в двух турах Евролиги – они замыкают турнирную таблицу.

Во втором по значимости клубном турнире Старого света – Еврокубке, "Локомотив-Кубань" на своей площадке разгромил турецкий "Тофаш" благодаря 15-ти очкам Дмитрия Кулагина (95:72). Казанский УНИКС также дома обыграл "Торино" (92:78), а питерский "Зенит" на выезде в Италии обыграл "Доломити" (93:60).

В Лиге чемпионов ФИБА "Нижний Новгород" выиграл поединок против польского "Анвила" (93:82).