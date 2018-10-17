Американские F-15 по ошибке разбомбили курдский отряд

Российский военно-дипломатический источник сообщил, что в результате ошибочного удара двух истребителей F-35 возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли шесть бойцов курдского формирования, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Источник подчеркнул, что причиной инцидента стали непрофессиональные действия американских ВВС, нанесших бомбовый удар по наступающему на ИГИЛ (запрещено в РФ) курдскому вооруженному формированию, передает "Интерфакс".

В настоящее время в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Хаджин продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке возглавляемых США коалиционных сил. Как подчеркнул российский военно-дипломатический источник, имитация борьбы с террористами в данном районе длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в Сирии.

Отсутствие координации действий командования американских сил и Сирийских демократических сил привело к срыву очередной попытки наступления курдов, а также к массовому дезертирству курдских бойцов из занимаемого района, который вновь перешел под контроль боевиков. "Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона", — цитирует высказывание военно-дипломатического источника РИА Новости.