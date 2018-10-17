Трагедия в Керчи объединила людей

Сегодняшний день войдет в историю как пример экстренной мобилизации всех. Чего стоят первые кадры с места трагедии — раненых детей выносили на дверях, потому как не хватало носилок.

И отдельно отметим такое видео. Это — эвакуация пострадавшего. Вот только вместо скорой — обычный грузовик, верх открыт, а капельницу держат прямо в руках. Это уже потом подключатся все службы, включая санавиацию. Но первая реакция — такая, помочь любой ценой. Условия — не самые удобные, зато быстро.

Трагедия действительно объединяет. Керчь мы с тобой — хэштег, который используют в соцсетях, чтобы выразить соболезнования. Пишут слова поддержки, публикуют фотографии с видами города, а также траурные свечи. Причем, пользователи — не только из разных городов России, но и из других стран.

Впрочем, готовы помочь не только словом, но и делом. Импровизированный мемориал — фотография колледжа, к которой возлагают цветы. Все это в Симферополе на площади Ленина. Здесь весь день проходили траурные мероприятия. И даже поздним вечером сюда приезжают люди.

Трагедия стала шоком для города, для всего Крыма, для страны, не оставила никого равнодушным. Погибли совсем молодые люди, ужас еще и в том, что террорист стрелял по своим однокашникам.

Все медики города объявили о готовности помогать. В первые полчаса выяснилось — не хватает машин скорой помощи. Владельцы автомобилей без промедления предложили свой транспорт. В центре переливания крови на улице Карла Маркса, весь день были очереди. Донорам предлагают прийти в центр переливания помощи уже завтра утром. Акцент не на все группы крови. Также в социальных сетях очень многие предлагают помощь.

Откликнулись соседние с Крымом области. Кубань направила в Керчь два вертолета санавиации. В Ростовской области заявили, что готовы принять раненых, или напротив — направить своих медиков в Керчь.

Помощь оказывают силовики. Министерство обороны предоставило самолеты Ил-76, оборудованные медицинскими модулями. Раненым подготовили места в военных госпиталях Крыма. В Керчи объявлен трехдневный траур.