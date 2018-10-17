"Канонир" Обамеянг отказался играть за сборную Габона из-за качества самолета

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг отказался проводить матч Кубка африканских наций-2019 против Южного Судана из-за плохого состояния самолета. Воздушное судно, по мнению игрока, не соответствует его требованиям.

При отправке в Джубу – столицу Южного Судана, Обамеянг увидел самолет, который предоставила футбольная федерация Габона, и принял решение отказаться от полета, после чего покинул расположение команды, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на L'Equipe. Некоторые партнеры звездного нападающего поддержали его, заявив, что судно не годится для перевозки футболистов экстра-класса.

Обамеянг уже вернулся в "Арсенал", где начал подготовку к следующему матчу английской премьер-лиги против "Лестера".