Металлодетектор на входе в керченский колледж не работал

Преподаватель керченского колледжа, в котором накануне развернулись драматические события, повлекшие гибель 19 человек, сообщил, что вход в здание охраняла одна вахтерша, а установленный там металлодетектор не работал.

"Сидела одна вахтерша, которая неизвестно как уцелела. Вход был оборудован рамкой металлоискателя, но она не работала. Когда произошли взрыв и стрельба, была паника, дети и преподаватели выпрыгивали со второго этажа, вахтерша выносила раненых", — рассказал педагог.

Как сообщалось, в среду, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой, напоминает ТАСС. По последним данным, в результате трагического ЧП погибли 19 человек, еще более 50 госпитализированы с ранениями и травмами.