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18 октября 201800:29 Марина Наумова

Польские власти в очередной раз осквернили память павших советских воинов

В Варшаве начали сносить памятник солдатам Красной армии, погибшим в боях за город в годы Второй мировой. Это был последний советский военный мемориал, который оставался в польской столице. Монумент пережил несколько атак вандалов, однако будет ликвидирован по решению польских властей.

Целый день в Скарышевском парке Варшавы раздается звук отбойных молотков. Тяжелая техника крушит памятник Благодарности Красной Армии, который был установлен здесь, на правом берегу Вислы еще в 1946 году в память о советских солдатах, погибших в боях при освобождении польской столицы.

У мемориала то и дело собираются местные жители, одни спешат сфотографировать его на память, люди старшего поколения надолго замирают у строительного забора и тяжело вздыхают. Здесь многие помнят, как к его подножию приносили зажженные свечи и живые цветы. Монумент возвышался на месте братской могилы 26 советских солдат, погибших в сентябре 1944 года в боях за этот район Варшавы. Позже останки солдат перенесли на советское мемориальное кладбище, а сам памятник тогда было решено оставить.

В считанные часы постамент и часть стелы с барельефом солдата-освободителя превращаются в щебень, но строители на все вопросы лишь кивают головой — по решению чиновников Варшавы снести мемориал должны до конца недели.

Мемориальные мраморные плиты с надписью "Героям Красной Армии, освобождавшим Польшу", по словам рабочих, должны отправить в музей, но мы видим, что они разбиты практически полностью.

Зигмунд Ковальчик не пошел в парк, не может видеть, как ломают памятник солдатам, которых он сам когда-то встречал с радостью в освобожденной Варшаве. С утра ветеран принимает успокоительное и безрезультатно пытается дозвониться в мэрию.

"Не хотят помнить о главном — кто нас освободил и кто отдал свою жизнь за Польшу! Хотел бы я все это высказать польским чиновникам — это позор! А я уже ничего не боюсь в свои 75 лет", — говорит Зигмунд Ковальчик.

Осенью прошлого года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников, отдающих дань памяти лицам, организациям и событиям, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй. По мнению польских властей, к пропагандирующим относятся 230 монументов Красной армии.

И несколько десятков из них уже снесены. Волна вандализма, утвержденного на государственном уровне, прокатилась по всем воеводствам. Под ковш и отбойный молоток попадают даже памятники, рассказывающие о подвиге, установленные в местах гибели советских воинов.

Памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке польские чиновники решили полностью не разрушать, его фрагменты решено перенести в Музей "проклятых солдат", который посвящен участникам подпольного антикоммунистического движения.

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