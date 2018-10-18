Бывший боец спецназа убил мужчину в Москве

На севере Москвы бывший боец одного из спецподразделений в ходе вспыхнувшей ссоры нанес ножевые ранения двум мужчинам и скрылся с места происшествия. Позднее один из пострадавших скончался от полученных ран.

Инцидент произошел в районе дома номер 8 по улице Фабрициуса. По данным источника в столичных правоохранительных органах, вскоре после инцидента злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, передает ТАСС.