Опознание погибших в керченском колледже завершится к утру четверга

Заместитель главы администрации города Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что к настоящему моменту родственники опознали 10 из погибших при стрельбе и взрыве в колледже. По его донным процесс опознания остальных жертв завершится к утру.

Как сообщалось, накануне студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 госпитализированы, напоминает ТАСС.

Прибывшая на место происшествие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что пострадавшие при стрельбе и взрыве в керченском колледже, находящиеся в состоянии средней тяжести, в основном имеют закрытые и открытые переломы ног и рук, черепно-мозговые травмы и гематомы, передает РИА Новости.

Первоначально по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", но позже оно было переквалифицировано на статью "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Крыму с четверга, 18 октября, объявлен трехдневный траур.