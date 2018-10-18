Скончался легендарный фотограф Ара Гюлер

В среду, 17 октября, в одной из клиник Стамбула на 91-м году жизни скончался от остановки сердца легендарный турецкий фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер.

Карьеру фотожурналиста Гюлер начал в 1950 году в газете "Новый Стамбул", позже он присоединился к команде фотографов издания "Хюрриет дейли ньюс", а в 1958 году стал первым фотокорреспондентом турецкого филиала американского издательского дома "Тайм-Лайф". В 1961 году Гюлер был принят в команду мирового фотоагентства "Магнум". Кроме того, он сотрудничал с такими изданиями, как "Пари Матч", "Штерн", "Санди таймс" и другим, напоминает ТАСС.

Героями фоторабот Гюлера был политики Уинстон Черчилль и Индира Ганди, актеры Марлон Брандо и Софи Лорен, художники Сальвадор Дали и Пабло Пикассо, писатель Орхан Памук, режиссер Федерико Феллини, многие другие знаменитости.