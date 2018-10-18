"Фигаро": за три года Россия выполнила большинство задач в Сирии

Россия не только выполнила все поставленные задачи в Сирии, но и стала альтернативой мощи США на Ближнем Востоке. Об этом пишет французская газета "Фигаро". Издание отмечает, что Запад изначально скептически относился к участию Москвы в операции в Арабской республике. Однако сейчас за океаном вынуждены признать, что Россия – в рекордно короткие сроки стала одним из главных действующих лиц, которые обеспечивают безопасность на Ближнем Востоке. И в очередной раз доказала свой авторитет на международной арене.

"Западные страны скептически отнеслись к российской кампании в Сирии. Однако за три года Россия выполнила большинство задач, которые ставила перед собой. Более того, она вернула свои позиции в регионе, которые утратила после развала СССР. Путин сделал приоритетом восстановление российского влияния на международной арене", — цитирует французскую газету телеканал "Россия 24".