В Сочи начинается очередная сессия клуба "Валдай"

Президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Юбилейное 15-е заседание проходит в Сочи.

Четверг – заключительный день форума – речь пойдет о месте России на мировой арене в 21-м веке, основных векторах внешней политики. Сразу после сессии состоится встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Традиционно в заседании принимают участие 130 экспертов из 33-х стран. В среду обсуждали проблемы российской экономики и общества. Специальные пленарные сессии посвящены международным вопросам – в частности, сирийская проблематика и будущее Евразии.

"Валдай" — одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной политической элиты, отмечает телеканал "Россия 24".