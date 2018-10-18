В США свирепствует мощный ураган

В США растет число жертв урагана "Майкл", их уже 34. Большинство погибло во Флориде и Вирджинии. Спасатели всё ещё ведут поисковые операции. На связь не выходят более тысячи человек.

"Майкл" обрушился на южное побережье Штатов на прошлой неделе. Ему была присвоена четвертая категория – из пяти возможных. Он принес мощные ливни, которые привели к наводнениям и разрушениям. Сотни человек были вынуждены покинуть свои дома, около ста шестидесяти тысяч потребителей остались без электричества, сообщает телеканал "Россия 24".