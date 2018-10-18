В Чили произошел крупный разлив нефти

В южном чилийском регионе Магальянес из-за произошедшей на предприятии аргентинской нефтегазовой компании YPF утечки в окружающую среду попало более 700 тысяч литров нефти. В результате загрязнению подверглась территория площадью около 6 тысяч квадратных метров.

Компания принимает меры по устранению последствий инцидента, к месту разлива нефти также направлены специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает ТАСС. По предварительным данным, на устранение последствий разлива нефти может понадобиться несколько недель.