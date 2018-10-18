Лавров надеется, что у НАТО хватит разума не допустить большой войны

Россия внимательно следит за военными учениями в Восточной и Центральной Европе — эта тема касается безопасности страны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью телеканалу RT France и французским изданиям Paris Match и Le Figaro, передает телеканал "Россия 24".

Журналисты, говоря об отношениях Москвы и НАТО, спросили — нет ли угрозы начала третьей мировой войны?

"Думаю, что у всех хватит разума, чтобы не доводить до этого дело, хотя, конечно, нас очень тревожит полное отсутствие какого-либо профессионального диалога между военными России и НАТО", — сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что за последние два года члены Совета Россия — НАТО встречались три раза, причем без какого-либо результата. По словам министра, представители Альянса были готовы обсуждать только Украину.

По словам министра, Совет Россия — НАТО хотели использовать как очередной инструмент обвинений России во всех смертных грехах, а также для удовлетворения капризов украинских соседей, "которые спят и видят, чтобы санкции вечно ужесточались, чтобы Россия была постоянно под огнем критики".