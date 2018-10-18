Российские спортсмены завоевали четыре медали на Юношеских играх

В Буэнос-Айресе близятся к завершению Юношеские игры. В 11-й соревновательный день юные российские спортсмены завоевали три золотых и одну серебряную медаль.

Мария Воронина и Мария Бочарова стали чемпионками в пляжном волейболе, обыграв в финале сверстниц из Италии. Алексей Дронов и Анастасия Шамонова выиграли золотые медали в соревнованиях боксеров. Анна Чернышева завоевала серебряную медаль в карате.

Сборная России досрочно обеспечила победу в общем зачете. На счету нашей команды 56 медалей (28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых). Второе и третье места заняли сборные Китая и Японии. Наша команда впервые добилась такого успеха на Юношеских играх. В 2010 голу в Сингапуре и в 2014 в Нанкине россияне были вторыми.