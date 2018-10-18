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Массовое убийство в Керчи 1 час назад
Керченский убийца: тихий парень с ружьем и бомбой
Следователи сейчас устанавливают мотивы Владислава Рослякова. Информации о нем мало, она противоречива. Казалось, предпосылок не было. Преподаватели, соседи, родители — в ужасе и недоумении.
Это дом в Керчи, где жил Владислав Росляков с матерью шесть последних лет. Соседи показывают дверь квартиры, они в шоке от страшных новостей.
"Друзей у него не было. Пока в школе учился, друзья приходили, а когда в техникум поступил, никого не было, — рассказывает соседка Галина Горбань. — Мы еще удивлялись, что взрослый мальчик, а друзей нет. Вообще никого нет".
Замкнутый, держался особняком, успеваемость без проблем. Так преподаватели говорят Керченского политехнического колледжа о Владиславе Рослякове. Сейчас у них горло перехватывает от волнения при одном упоминании об этом студенте. "Хорошо учился, тихенький, очень тихий, но необщительный… И все!" – говорит преподаватель Ольга Михайличенко.
Его ни разу не забирали в полицию, получал стипендию. Просто какой-то образцовый студент. В таких случаях психологи вспоминают поговорку про тихий омут.
"При шизофрении человек с паранойей может быть очень мнительным, он видит в окружающих врагов. У него появляется внутренний голос, который говорит ему: "Слушай, вот они хотят твоей смерти, ты должен действовать на опережение, ты должен их первым убить". Причем это могут быть приступы – сейчас он хороший, а потом включается другая личность, и там он может творить уже беспредел", — поясняет психолог Александр Кичаев.
Родители Рослякова в разводе. В последнее время Влад жил с матерью, санитаркой онкодиспансера. С бабушкой и дедушкой общался редко. "Галя мне всегда говорила, что он учится в училище, она довольна, он хороший. Он всегда здоровался. Что случилось, непонятно", — говорит соседка.
18-летний студент четвертого курса, зачисленный в колледж в 2015 году, Влад "интересовался маньяками", цитируют некоторые СМИ однокурсников Рослякова. Но насколько можно верить, неясно. В соцсетях Владислава нет, давно удалился. По некоторым данным, то ли на первом курсе, то ли три года подряд парень носил на поясе или в кармане штык-нож прямо на лекции. "Нормальный, спокойный был… Спрашивали, отвечал", — рассказывает преподаватель Светлана Прутковская.
Колледж, где учился Росляков, неплохо оснащен технически. Есть и слесарные мастерские, и газосварочная, и библиотека с большим выбором литературы, в том числе справочной. Там, кстати, Владислав и застрелился. Еще есть лабораторная база. Учитывая успеваемость Рослякова, выходит, технарем он был грамотным. Специальность известна точно: "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". А рецептов, как собрать бомбу, в интернете, увы, десятки.
"В электрике эта специальность помогает разбираться, это раз. Что касается того, профессионально или непрофессионально положили эту бомбу, то у этого человека есть навык и понимание, что такое конструктивные особенности здания. Скорее всего, он сам и собрал эту бомбу", — говорит руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.
Взрывное устройство сработало в столовой, план которой Росляков знал прекрасно. Очевидна недюжинная подготовка. Версий может быть много.
"Если мы отметаем первую версию, что он адепт какой-то экстремистской организации и был зазомбирован и так далее, есть другая версия, скажем так, социально-психологическая. Скорее всего, у него не очень сильная воля. Возможно, он подвергался остракизму и подтруниваниям со стороны сокурсников, может быть, была несчастливая любовь. Такой мальчик для битья. Накапливаются обиды и возникает желание отомстить", — отмечает психолог Кичаев.
Владислав якобы намекал, что отомстит злым преподавателям, это пишут в сети со ссылкой на неназванных сокурсников Рослякова. Или вот еще: "В классе у него не было друзей. Он был как будто обижен на всех за что-то, но его никто не обижал". Противоречивые, в общем, слухи, как и вся эта история про тихого парня с ружьем и бомбами, который убил 19 человек.
Владиславу Рослякову будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Она проводится для установления психологических особенностей человека, а также мотивов действий, совершенных при преступлении.
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