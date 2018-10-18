"Реал" начал переговоры с Антонио Конте

Антонио Конте может заменить Юлена Лопетеги на посту главного тренера мадридского "Реала". Победители Лиги чемпионов начали переговоры с итальянским специалистом.

Юлен Лопетеги, возглавивший "Реал" перед чемпионатом мира, находится на грани увольнения. "Королевский клуб" не может выиграть на протяжении четырех встреч. Если мадридцы проиграют в 10 туре своему главному сопернику – "Барселоне", то Лопетеги будет отправлен в отставку.

"Реал" уже стал подыскивать нового тренера. Им может стать Антонио Конте, покинувший летом "Челси". Представители клуба уже провели первые переговоры с 49-летним итальянцем.