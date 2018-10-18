Опубликован официальный список погибших в Керченском колледже

Правительство республики Крым опубликовало официальный список погибших в Керченском политехническом колледже. Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года.

Погибших — 20 человек (включая самоубийство 18-летнего преступника).

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения

Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Среди погибших студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.

Все погибшие в результате взрыва и стрельбы в Политехническом колледже опознаны. 44 человека находятся в больницах.

Россияне в разных городах страны несут цветы и свечи к стихийным мемориалам. Люди скорбят по жертвам вооруженного нападения на колледж в Керчи. Акции проходят Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. В Севастополе, как и во всем Крыму, начал действовать трехдневный траур. Среди пришедших на Аллею городов-героев много тех, у кого тоже есть дети, и они понимают всю ту боль, которую испытывают родственники погибших и пострадавших.