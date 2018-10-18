Бывший тренер "Спартака" выразил готовность возглавить "Реал"

Знаменитый датский футболист и тренер Михаэль Лаудруп заявил о своем желании возглавить мадридский "Реал" в случае отставки Юлена Лопетеги. В бытность игроком Ладруп выступал за "королевский клуб" в 1994-96 годах.

Михаэль Лаудруп сам предложил "Реалу" свои услуги. 54-летний датчанин готов прийти на смену Лопетеги. Однако мадридцы не спешат отвечать своему бывшему полузащитнику.

Михаэль Лаудруп в прошлом замечательный футболист сборной Дании, "Брондбю", "Ювентуса", "Барселоны" и "Реала". В качестве тренера Лаудруп работал в "Брондбю", испанском "Хетафе", московском "Спартака" (в 2008-09 годах) и валлийском "Суонси".