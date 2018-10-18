Арда Туран может отправиться в тюрьму на 12 лет

Бывший капитан сборной Турции по футболу, полузащитник клуба "Истанбул Башакбехир" Арда Тура может лишиться свободы на 12 лет. Столь серьезное наказание бронзовому призеру Евро-2008 грозит за избиение певца Беркая Шахина.

7 октября Арда Туран, находясь в ночном клубе Стамбула, стал приставать к жене певца. Беркай Шахин вступился за супругу и получил несколько ударов от футболиста. Певец был госпитализирован с переломом носа. Арда навестл пострадавшего в больнице, извинился и дал Беркаю пистолет с предложением застрелить его. Вскоре Туран был взят под стражу.

Бывший футболист "Атлетико" и "Барселоны" может оказаться за решеткой. Футболисту грозит 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства, хранение нелицензированного оружия, опасное для общества поведение и умышленное нанесение повреждений.