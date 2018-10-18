Список пострадавших во время взрыва в керченском колледже

На официальном сайте администрации города Керчь опубликован список пострадавших при стрельбе в политехническом колледже, которые госпитализированы в различные лечебные заведения:

Ленинская ЦРБ

Бочка Мария Андреевна, 26.11.2001

Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000

Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002

Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002

Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000

Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002

Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001

Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998

Керченская больница им. Пирогова

Лысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001

Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003

Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002

Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003

Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001

Грищенко Ольга Николаевна

Бурлов Евгений Алексеевич 05.10.2002

Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002

Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003

Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003

Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001

Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998

Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000

Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999

Дейнега Карина Александровна, 03.03.2000

Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003

Чурина Надежда Константиновна

Галанова Алла Владиморовна

Васильева Ирина Анатольевна

Демчук Виктория Витальевна, 04.04.2001

Паникоровская Наталья Ивановна

Брагина Екатерина Дмитриевна

Пьянова Валентина Максимовна

Темрюкская ЦРБ

Зацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001

Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002

Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002

Краснодарская больница

Пиненжик Олег Александорич, 28.10.1999

Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001

Республиканская детская клиническая больница

Радько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002

Симферопольская № 6

Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999

Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996

Семашко

Крутько Николай Константинович, 02.06.2000

Керченский онкодиспансер

Николаева Юлия Владимировна, 09.03.1990

Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000

Двое неизвестных

Как сообщалось, в результате взрыва и стрельбы, устроенных студентом четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владиславом Росляковым, погибли 19 человек. Сам преступник после расправы покончил с собой.