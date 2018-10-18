Теннисистка Симона Халеп пропустит итоговый турнир

Первая ракетка мира Симона Халеп будет вынуждена пропустить итоговый турнир ВТА, который пройдет в Сингапуре. Вместо румынки в соревнованиях примет участие голландка Кики Бертенс.

Причина отказала Халеп – травма спины, полученная на турнире в Пекине. Ранее Симона снялась с розыгрыша Кубка Кремля. "Это тяжелое решение, но так будет лучше для здоровья. Я много пропустила и не смогу выступить в полную силу", — заявила Халеп.

Таким образом в итоговом турнире примут участие Ангелика Кербер (Германия), Кики Бертенс (Нидерланды), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова, Каролина Плишкова (обе Чехия), Элина Свитолина (Украина), Слоун Стивенс (США), Каролина Возняцки (Дания). Турнир пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября.