Садо-мазо: ЦРУ рассекретило доклад антрополога о сексуальной ориентации Гитлера

ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера. Этот документ был составлен антропологом на основе показаний близкого друга фюрера нацистов.

В тексте указывается, что Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентацию.

Кроме того, указывается, что в молодые годы он жил в Вене в гостинице с плохой репутацией.

Считалось, что там пожилые мужчины находят себе молодых любовников. Гитлеру также приписывают влечение к его помощнику Рудольфу Гессу.

Сам Гесс, как утверждается в докладе, придерживался нетрадиционной ориентации и носил прозвище "Фройлен Анна" за привычку одеваться в женские наряды, передает "Россия 24".