С ножом на автоматические винтовки: опубликовано видео нападения террориста на израильских солдат
Несколько дней назад на контрольно-пропускной пункт в Израиле, расположенный между городом Ариэль и промышленной зоной Баркан, в одиночку напал терорист — 30-летний палестинец, не замеченный ранее в в каких-либо преступлениях.
Мужчина подбежал к одному из солдат и бросился на него с ножом, после чего агрессор был незамедлительно расстрелян. Больше никто не пострадал.
Спустя пару дней в социальных сетях и местных СМИ появилось видео с моментом инцидента. Дотошные пользователи социальных сетей обратили внимание, что дата на опубликованных кадрах прошлогодняя.
Такие комментарии, как правило, сопровождались объяснениями, что дата и время на камерах наблюдения часто бывают неверно установленными.
Известно, что в этом районе Израиля за минувшие полторы недели произошло еще, как минимум, два теракта: в минувшее воскресенье в Баркане произошла перестрелка, в которой погибли два человека и еще один был ранен; тремя днями ранее неподалеку от военной базы мужчина напал на автобусной остановке на солдат — было ранено двое, в том числе случайная женщина, пострадавшая от рикошета.
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