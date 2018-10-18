Филиал ВГИКа в Сергиевом Посаде эвакуировали из-за студента с гранатой

Филиал Всероссийского государственного института кинематографии в Сергиевом Посаде эвакуировали из-за поступившего сообщения о бомбе, сообщил местный телеканал "ТВР 24".

По одной из версий, которую озвучил первым оказавшийся на месте издатель "Альтернативной газеты" Андрей Трофимов, один из студентов принес на занятия гранату. Информации о том, боевая она или учебная, стражи порядка не дают.

"Только что проезжали... Выглядит жутковато, особенно в связи со вчерашними событиями", — сообщила местная жительница.

Всех людей из здания на улице Красной Армии эвакуировали, перекрыт тротуар и все подходы к филиалу ВГИКа. На место вызваны взрывотехники.