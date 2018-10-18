Керченскому убийце назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу студенту Владиславу Рослякову, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Такая экспертиза проводится для установления психологических особенностей человека, а также мотивов действий, совершенных при преступлении.

17 октября 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в колледже, в котором учился на четвертом курсе. Затем он покончил с собой. Жертвами стрелка стали 20 человек, более 50 госпитализированы. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Соседи и знакомые Владислава отзываются о нем по-разному. Одни говорят, что он был тихий и спокойный мальчик, хорошо учился. Однако одна из соседок рассказала, что мальчик был жестоким и с детства увлекался оружием. Друзей у него не было.

Между тем покупка боеприпасов керченским стрелком попала на камеры наблюдения. Видео было снято 13 октября. Злоумышленник купил 150 патронов, часть из которых была использована во время нападения на колледж.