Стивен Сигал ищет репетитора по русскому

Американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года гражданство России, заявил о желании выучить русский язык, но для этого ему нужна помощь репетитора, передает ТАСС.

В четверг в Краснодаре Сигал принимает участие в форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым". На творческой встрече с актером ему задали вопрос, насколько хорошо он знает русский язык, на что он ответил: "Мне нужен репетитор, мне нужно позаниматься".

Родившийся в США Стивен Сигал напомнил, что его отец родом из России, поэтому эта страна ему кажется близкой. Он часто бывает в РФ и не раз заявлял о симпатии к России.

Летом 2018 года актер стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.