Эмилию Спивак взяли в "Тайны следствия" для отвлечения внимания, но просчитались

Ее отец Семен Спивак — известный театральный режиссер. Однако Эмилия Спивак утверждает: поступала в театральный она сама, и во время учебы старалась скрывать, что она – его дочь.

Испытанием стала и последующая совместная работа: для отца актрисы приход в его театр стал большим стрессом, и оба они старались демонстрировать, что он как бы не ее отец, а она – не его дочь.

"Такая игра у нас была. Получалась еще большая глупость. Он был чрезмерно жесток. Меня, конечно, это ранило. Психологически было трудно", — признается актриса в программе "Судьба человека".

В вузе же она – ради интереса, хотя это было запрещено, — решила пойти на кастинг актеров в сериал "Тайны следствия".

Правда, ее решили взять на время — чтобы отвлечь внимание зрителей от главной героини, но в итоге Эмилия задержалась в сериале на восемь лет.

Чудом считает она и роль, которая досталась ей в фильме "Статский советник", ведь молодой актрисе выпала творческая удача играть вместе с такими мастерами, как Олег Меньшиков, Никита Михалков, Константин Хабенский…

Но если ее профессиональная сфера жизни складывается удачно, то женская судьба пока не слишком добра к актрисе.

Во время учебы в театральном Эмилия влюбилась в однокурсника Эрнеста Тимерханова. Актриса говорит, что это был "странный и болезненный роман": они то сходились, то расходились.

Мужем Эмилии он все-таки станет, но лишь спустя годы. "Мы поженились по старой памяти", — говорит актриса. Ей тогда исполнилось 30 лет. "И я посчитала, что пора замуж выйти, признается Спивак. — И он, наверное, тоже подумал, что пора создавать семью".

Однако этот брак просуществовал всего полтора года и распался.

"Настоящим мужчиной, невероятно заботливым внимательным, добрым и терпимый к близким" называет Эмилия актера Даниила Спиваковского, с которым у нее затем был роман.

Однажды в новогоднюю ночь он сделал Эмилии предложение, и она согласилась, однако свадьба не состоялась.

Почему разошлись пути Спивак и Спиваковского, правда ли, что у Эмилии был роман с Иваном Ургантом, есть ли у нее сейчас любимый мужчина, и как вспоминает она свою работу в фильме "Статский советник" в творческом партнерстве с Олегом Меньшиковым, актриса рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".