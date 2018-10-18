Новая ракета для "Триумфа" испытана и поставлена на вооружение

Ракета 40Н6 для системы ПВО С-400 "Триумф" успешно завершила испытания и поставлена на вооружение. Все необходимые документы были подписаны в сентябре. До 2027 года российские вооруженные силы должны купить свыше тысячи подобных боеприпасов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Всего будет создано 56 дивизионов С-400, уточнил собеседник.

Напомним, 3 июня стало известно, что российские разработчики тестируют новую ракету 40Н6. Ее главное отличие – высокая дальность. Если обычный боеприпас для С-400 имеет радиус действия до 250 километров, то новый способен достать цель на расстоянии до 400 километров и высоте – до 185 километров.

По данным журналистов, эта же ракета будет использоваться и на ЗРК нового поколения С-500 "Прометей".

С-400 "Триумф" – это самая современная серийная зенитная ракетная система в России. С недавних пор она поставляется на экспорт. Первую партию уже купил Китай. В очереди за ЗРК стоят Турция и Индия.