Гимнастка Алия Мустафина выступит на чемпионате мира в двух видах программы

В Катаре пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Стал известен состав женской и мужской сборных России. Примет участие в турнире олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

Победительница Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро Алия Мустафина вернулась в большой спорт после рождения дочери. Алия выступит в двух видах программы – в упражнениях на брусьях и на бревне. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной страны Валентина Родионенко: "Алия в Катаре будет выступать только на бревне и брусьях".

Помимо Мустафиной на чемпионате мира выступят Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова. "Ахаимова будет заявлена только на вольные упражнения и опорный прыжок. Мельникова, Алексеева и будут выступать на всех четырех снарядах", — уточнила Валентина Родионенко.

В состав мужской сборной вошли Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и запасной Владислав Поляшов. "На всех снарядах будут выступать Белявский, Далалоян и Нагорный", — отметила Родионенко.