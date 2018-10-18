Два слона сбежали из гастролирующего цирка в Кемерове

Провальной оказалась попытка двух цирковых слонов вырваться на свободу во время погрузки в автофургон в Кемерове — после непродолжительной погони в местном парке животных вынудили вернуться "на исходную" позицию. Жители расположенных рядом домов сняли удирающих гигантов на видео.

Инцидент произошел в четверг днем в Центральном районе города. Очевидец утверждает, что слонов перед погрузкой в машины отправились выгулять в расположенный рядом парк, но те испугались автомобилей и бросились наутек.

Между тем, в приемной цирка "Интерфаксу" сообщили, что никакого ЧП не было, а животные просто прогуливались. Однако пояснить, почему слонов выгуливали в жилой зоне без сопровождения дрессировщиков, отказались.

Сделанные кадры говорят не в пользу версии, озвученной представительницей цирка. На них видно мужчин, преследующих убегающего слона с криками "Стоять!". В конце концов дрессировщикам удалось остановить своих подопечных и взять их в кольцо, после чего их сопроводили до места стоянки, где погрузили в машины и отправили в Новокузнецк.