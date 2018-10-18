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Три сестры зарезали родного отца 1 час назад
Сестрам Хачатурян разрешили общаться со всеми, кто не связан с уголовным делом
Мосгорсуд пересмотрел список запретных действий для сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Теперь они могут без разрешения следователя общаться на личные и бытовые темы с друзьями, учителями и любыми другими лицами, которые не фигурируют в уголовном деле.
"При этом им запрещено обсуждать с данными гражданами обстоятельства уголовного дела. Также им по-прежнему запрещено давать любые комментарии в СМИ", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Три девушки 17, 18 и 19 лет обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди было найдено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Сестры признали свою вину, рассказав, что отец длительное время издевался над ними. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что младшая сестра в момент совершения преступления находилась в невменяемом состоянии.
Первоначально Останкинский суд столицы заключил всех троих в СИЗО. Однако позднее Басманный суд по ходатайству Следственного комитета изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Они были поселены отдельно в подмосковных квартирах. 17 октября Мосгорсуд отклонил жалобы потерпевших и утвердил решение районного суда.
Между тем, сестра и зять убитого не согласны с решением суда и намерены продолжать добиваться ареста девушек.
"Сестры демонизируют отца, чтобы оправдать убийство. Потерпевшие считают, что они должны быть изолированы от общества", — пояснил адвокат потерпевших Георгий Чугуашвили.
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