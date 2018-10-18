Три человека, в том числе – ребенок, пострадали в аварии с автобусом в Краснодаре

Утром в четверг, 18 октября, на улице Красной в Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, попавшее в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, как легковой автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом, после чего вылетел на тротуар, где, к счастью, в тот момент не было пешеходов.

По данным СМИ, в результате аварии пострадали три человека – женщина и двухлетний ребенок, находившиеся в салоне легковушки, и водитель автобуса. Все они доставлены в лечебное учреждение.