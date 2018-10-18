Павел Мамаев может выйти на свободу уже в пятницу

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев может выйти из Бутырского СИЗО уже в пятницу, если с футболиста будут сняты обвинения по статье "хулиганство". К Мамаеву будет выбрана другая мера пресечения.

Как сообщает "Комсомольская правда", у Павла Мамаева появилась возможность выйти из-за заключения уже в пятницу. Представитель минпромторга Денис Пак не имеет претензий к Мамаеву, в отличие от Александра Кокорина. В этом случае в отношении Павла будут сняты обвинения в хулиганстве.

При таком развитии событий, Мамаеву будут предъявлены обвинения только по эпизоду с избиением водителя Виталия Соловчука. Но там футболист обвиняется по статье "побои", которая не предусматривает обязательного содержания под стражей.