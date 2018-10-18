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Здоровое долголетие и старение 1 час назад
Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
Достижения современной медицины и генетики позволяют учёным и людям, далёким от науки, надеяться, что наши потомки будут жить не только лучше, но и дольше. Некоторые специалисты делают смелые заявления насчёт продолжительности жизни и уверяют, что наука уже приблизилась к созданию заветного "эликсира вечной молодости".
Однако новый глобальный отчёт, опубликованный исследователями из Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, свидетельствует о том, что не все оптимистичные прогнозы могут оказаться верными.
Поясним, что научный центр, о котором идёт речь, регулярно анализирует текущие тенденции и подсчитывает ожидаемую продолжительность жизни в разных странах мира. При этом эксперты принимают во внимание все возможные факторы риска, социальную, экономическую и экологическую картину, а также глобальные медицинские данные.
Чтобы составить новый прогноз для 195 стран мира, авторы работы проанализировали 79 различных факторов, оказывающих влияние на здоровье (например, курение, отсутствие чистой воды, индекс массы тела людей), а также социально-экономические показатели стран (уровни рождаемости, образования, доходов, качество медицинского обслуживания).
Также учёные проанализировали данные исследования под названием "Глобальное бремя болезней", проводившегося с 1990 по 2016 год. Этот проект призван оценивать показатели смертности и инвалидности от заболеваний и травм.
В результате специалисты выделили 250 причин смертей и составили рейтинг "стран-долгожителей". Команда смоделировала несколько возможных сценариев того, как может измениться продолжительность жизни людей в 2040 году.
Согласно новым данным, далеко не во всех странах мира люди будут жить дольше: из-за растущих угроз здоровью в некоторых регионах средняя продолжительность жизни увеличится ненамного, в других же и вовсе снизится.
Первое место в списке "стран-долгожителей" заняла Испания: как ожидается, в 2040 году население этой страны будет доживать в среднем до 85,8 года. Кстати, в 2016 году Испания была лишь на четвёртом месте с показателем 82,9 года.
А вот лидер предыдущего рейтинга, Япония, к 2040 году займёт вторую позицию: продолжительность жизни в ней составит 85,7 года.
Жителям Сингапура и Швейцарии также предстоит проживать в среднем более 85 лет, это третье и четвёртое место рейтинга соответственно. Также в топ-10 вошли (в порядке снижения средних показателей) Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.
В 59 странах средняя продолжительность жизни людей составит более 80 лет. К примеру, жители Соединённого Королевства будут жить в среднем по 83,3 года. Более чем на пять лет вырастет продолжительность жизни в Китае – до 81,9 года.
Населению США повезло чуть меньше: ожидаемая продолжительность жизни будет составлять 79,8 года, что лишь на 1,1 года больше, чем в 2016 году.
Россия расположилась на 116 месте: к 2040 году средняя продолжительность жизни в нашей стране составит 75,6 года. Отметим, что в 2016 году этот показатель составлял 70,96 года.
Своего рода рекордсменами станут Сирия и Экваториальная Гвинея: их население "постареет" к 2040 году более чем на десять лет (продолжительность жизни – 78,6 года и 75,9 года соответственно).
Самый низкий показатель – у жителей африканского государства Лесото, которые будут доживать до 57,3 года. В "последнюю десятку" рейтинга также вошли Афганистан, Зимбабве, Сомали и Папуа-Новая Гвинея.
Стоит отметить, что все эти данные отражают самый оптимистичный сценарий аналитиков. Если же сбудутся их худшие опасения, то в 87 странах ожидаемая продолжительность жизни снизится, а в 57 странах вырастет на год или чуть больше. Населению стран, вошедших в топ-10 списка, будет отведено немногим более 80 лет, а в некоторых странах Африки люди не будут доживать и до 50 лет.
Авторы исследования поясняют, что такой огромный разрыв связан не только с уровнем медицинского обслуживания, но и – не в меньшей степени – с уровнем жизни в целом.
"Диапазон "лучших" и "худших" сценариев позволяет изучать потенциальные изменения для улучшения систем здравоохранения на местном, национальном и глобальном уровнях. Эти сценарии предлагают новые идеи и помогают планировать [работу в сфере] здравоохранения, особенно в отношении длительных периодов", — поясняет глава Института показателей и оценки здоровья Кристофер Мюррей (Christopher Murray).
Важно отметить, что, согласно прогнозам, в последующие 20 лет в мире наметится "смещение" факторов риска преждевременной смерти. В частности, намного больше людей будет умирать от неинфекционных заболеваний и травм.
Для сравнения: если в 2016 году в списке десяти основных причин преждевременной смерти неинфекционные болезни и разного рода травмы занимали лишь четыре позиции, то к 2040 году они "отвоюют" вдвое больше. В эту печальную восьмёрку войдут ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронические заболевания почек, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, травмы, полученные в результате ДТП, и рак лёгких.
Кроме того, во многих странах в низким уровнем жизни по-прежнему вызывают опасения инфекционные и пищевые заболевания, а также болезни, передающиеся от матери к ребёнку. Также специалисты призывают медиков обратить внимание на растущие риски смертей от ВИЧ и СПИДа в странах Африки.
Эксперты отмечают, что подобные отчёты необходимы, в первую очередь, для того, чтобы системы здравоохранения могли более эффективно распределять средства и оптимизировать исследовательские работы.
"Будущее здоровья в мире не предопределено, и существует широкий диапазон правдоподобных траекторий. Всё зависит от того, насколько хорошо или плохо в системах здравоохранения рассматриваются ключевые факторы здоровья", — заключил ведущий автор работы Кайл Форман (Kyle Foreman).
Научная статья по итогам исследования его команды опубликована в журнале The Lancet.
Кстати, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее сообщали о том, что учёные усомнились в пределах долголетия.
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