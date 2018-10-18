В Минеральных Водах с рейса сняли авиадебошира

31-летней ставрополец снят с рейса из Новосибирска в аэропорту Минеральные Воды. Он вел себя вызывающе, нецензурно бранился и шумно себя вел. На борт самолета поднялся наряд полиции.

Полицейские сняли буянившего в полете пассажира в дежурную часть, сообщает ТАСС. Максимальное наказание для авиадебошира может составить до 15 суток административного ареста.

"Аэрофлот" в конце сентября впервые внес в черные списки имена трех авиадебоширов. Им будет отказано в продаже билетов на все рейсы "Аэрофлота" в течение года.