Хладнокровие поражает: что известно о керченском стрелке

В Керченский политехнический колледж, в котором 17 октября произошла страшная трагедия, пустили родственников, чтобы они забрали вещи своих детей, рассказал в эфире программы "60 минут" руководитель ГТРК "Таврида" Николай Долгачев. "Многие бросили в колледже все, что у них было: и телефоны, и сумки, и рюкзаки", — пояснил он.

Кроме того, он отметил, что 18 октября прошла эвакуация тяжелораненых из больниц Керчи в лучшие клиники страны.

"Следователи буквально по крупицам восстанавливают картину трагических событий. То, что произошло в колледже говорит о том, что подготовка к преступлению велась долго и тщательно".

"Невозможно поверить, что молодой парень, которому только несколько месяцев назад исполнилось 18 лет, смог запланировать и провести преступление с такой жестокостью и тщательностью", — считает Николай Долгачев.

Он рассказал новые подробности о семье керченского стрелка. "Его родители в разводе. Мать Галина работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Несколько лет назад она увлеклась учением запрещенного в нашей стране религиозного объединения "Свидетели Иеговы" (запрещена в России).

Незадолго до преступления Владислав забрал у родственников все свои фотографии. Об этом рассказала бабушка убийцы Таисия. Все это свидетельствует о психологическом сломе.

Эксперты говорят, что одному человеку невозможно организовать столь масштабное преступление. Следствие устанавливает возможных сообщников преступника.

17 октября учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего совершил самоубийство. Жертвами трагедии стал 21 человек. Ранены свыше 40 человек.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье "Теракт", однако позже оно было переквалифицировано на статью "Убийство".