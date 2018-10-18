Российские специалисты будут готовить саперов в Лаосе

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России откроется в Лаосе 1 ноября. Первой группой студентов станут офицеры-инструкторы местной армии. Обучение будет проходить в городе Лак Сао, где сейчас расположились российские саперы, сообщает агентство ТАСС.

Кстати, первое занятие уже провели 16 октября. Россияне познакомили лаосских коллег со своим оборудованием.

Сегодня в населенном пункте Лак Сао на базе, где расположились российские специалисты Международного противоминного центра ВС РФ, преподаватели центра провели первое ознакомительное занятие с военнослужащими Народной армии Лаоса https://t.co/oShZ6XRpR9 pic.twitter.com/Q5IZY0Jvi5 — Минобороны России (@mod_russia) 16 октября 2018 г.

Напомним, группа саперов Вооруженных сил РФ планирует очистить от старых американских боеприпасов более 100 гектаров леса в Лаосе. Работы должны занять около 5 месяцев, в них принимают участие 36 российских взрывотехников.

США бомбили территорию Лаоса с 1964 по 1973 годы прошлого века. Неразорвавшиеся боеприпасы могут находиться как на глубине 40 сантиметров, так и под слоем грунта в 2,5 метра.

Отечественные саперы вооружены самым современным оборудованием. Например, индукционными миноискателями ИМП-С2, которые могут обнаружить противотанковую мину на глубине до полуметра, а противопехотную – до 15 сантиметров. Также в комплект взрывотехников входит переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и искатель проводных линий управления ПИПЛ.